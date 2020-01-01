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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأسهم الدفاعية تساعد أوروبا على الارتفاع

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:27 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، الثلاثاء، بينما يعكف المستثمرون على تقييم مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة مع ترقب المزيد من التحفيز الامريكي للحد من الضرر الاقتصادي لكوفيد-19.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، إذ دعمت القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والأطعمة والمشروبات والمرافق المؤشر القياسي. وانتعشت أسهم شركات السفر من خسائر تكبدتها أمس الإثنين، عندما قوضت عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة في أوروبا الإقبال على المخاطرة.

يترقب المستثمرون ما سيتمخض عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي غدا الأربعاء الذي من المتوقع أن يؤكد فيه صنًاع السياسات على موقفهم الداعم، بينما تمضي محادثات نحو جولة أخرى من التحفيز المالي للاقتصاد الأمريكي.

كما أن موسم الأرباح على أشده في أوروبا، وهبط سهم شركة إل.في.إم.إتش العملاقة للمنتجات الفاخرة 4.1 بالمئة بعد أن تضررت مبيعات الشركة المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون في الربع الثاني نتيجة إغلاق متاجر بسبب الجائحة.

وهبط سهما كيرينج المالكة لجوتشي وهيرميس الفرنسية بأكثر من 2%، في حين انخفض سهم مونكلر التي تصنع المعاطف الفاخرة 4.4 بالمئة بعد الإعلان عن خسارة تشغيلية في النصف الأول من العام لأول مرة في تاريخها.

وارتفع سهم مجموعة بي.إس.إيه الفرنسية صانعة سيارات بيجو 2.4%، إذ تمسكت بهدفها للأرباح على الرغم من انخفاض الربحية في النصف الأول من 2020.

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