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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكري: مصر لن تسمح بتعرض أمنها القومي للخطر نتيجة للأوضاع في ليبيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:23 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالًا بوزير خارجية جمهورية الكونغو "جان كلود جاكوسو"، حيث عرض تطورات الوضع على الساحة الليبية في إطار التشاور والتنسيق مع الكونغو الشقيقة كرئيس للجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا والتي يرأسها الرئيس الكونغولي "دينيس ساسو نجيسو".

وأوضح شكري حرص مصر على مساعدة الأشقاء الليبيين في التوجه نحو حل سياسي شامل في ليبيا يعيد الاستقرار لهذا البلد الشقيق ولا يترك مجالًا لتأثير التنظيمات الإرهابية على ليبيا وجوارها.

وناقش الوزيران الأفكار المطروحة على الساحة الدولية لدفع الحل السياسي قدمًا، كما أكد الوزير شكري أن مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجةً لتطورات الوضع في ليبيا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي.

وقد اتفق الوزيران على استمرار الاتصالات فيما بينهما في سياق الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في الأزمة الليبية بهدف تحقيق الحل المنشود من قبل كافة الليبيين.

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