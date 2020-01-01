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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تنتهي من سماع أقوال مقدم البلاغ ضد لاعب الزمالك السابق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:17 م
الزمالك السابق أسامة
الزمالك السابق أسامة حسن
حسام التمساح
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انتهت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام، من الاستماع إلى أقوال محمد رشوان، المحامي مقدم البلاغ ضد لاعب الزمالك السابق أسامة حسن، بخصوص الفيديو المسيء لجمهور الأهلي، وفرغت النيابة الفيديو محل البلاغ وشاهدته.

وقال المحامي، في بلاغه، الذي حمل رقم 295 لسنة 2020، إنه بتاريخ الخميس 16 يوليو الماضي، وفي حدود الثالثة مساءً، وعبر الصفحة الشخصية للمشكو في حقه عبر مواقع التواصل (فيسبوك)، فوجئ الشعب المصري ورواد مواقع التواصل بالمَشكو في حقه بنشر فيديو مُسيء لقيم المجتمع يظهر فيه عاريا بشكل كامل غير مكترث بكونه إحدى الشخصيات العامة والمعروفة التي يشاهدها الآلاف من المشجعين.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر، وليس له سبب دون أي مقدمات على جمهور الأهلي، واصفًا إياهم بالغباء والجهل، واتهم رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، بالتربح باسم النادي وتلقي عمولات ورشاوي.

وتابع مقدم البلاغ، أن اللاعب قام بسب الإعلامي أحمد شوبير؛ بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عُرضة للصّدام والعنف، ملتمسًا التحقيق في الوقائع موضوع البلاغ وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية.

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