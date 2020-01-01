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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوزراء الإيطالي يطلب دعم البرلمان لتمديد حالة الطوارئ

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:17 م
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الثلاثاء، إن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد "أمر لا مفر منه".

وكان كونتي يتحدث في مجلس الشيوخ، حيث طالب بالدعم السياسي لتَمديد حالة الطوارئ، على الرغم من أن حكومته يمكن أن تتخذ القرار نظريا دون دعم برلماني مسبق.

وذكر رئيس الوزراء "نحتاج إلى أن ندرك أن إنهاء حالة الطوارئ، سوف يشل نظام الحماية والوقاية بأكمله الذي تم وضعه في الأشهر الصعبة الأخيرة".

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الراهنة في إيطاليا في 31 يوليو.

وقال كونتي: إن الحكومة تدرس تمديدها حتى أكتوبر، لكنها منفتحة على اقتراحات بديلة من البرلمان.

ويعد إعلان حالة الطوارئ إجراء شائعا في إيطاليا للتصدي للكوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة. ويسمح للسلطات العامة بالعمل بسرعة أكبر وتجاوز الروتين.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، استخدم كونتي سلطات الطوارئ لاتخاذ قرارات مهمة، بما في ذلك فرض إجراءات الإغلاق، دون الحاجة إلى البرلمان.

وتحدث قادة المعارضة مثل ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة، وأيضًا العديد من الخبراء القانونيين، ضد التمديد المقترح، واصفين إياه بأنه انتهاك للحريات المدنية.

وسجلت إيطاليا نحو 247 ألف إصابة و35123 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة و11 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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