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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد نشر «الدستور» قصتها.. مدير أكاديمية الطيران يكرم «بائعة التين»

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:15 م
بائعة التين الشوكي
بائعة التين الشوكي
مارسيل نظمي
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كرم اللواء محمد منتصر، مدير أكاديمية الطيران، الطالبة هبة عبدالحميد، التي عرفت بـ"فتاة التين الشوكي" تقديرًا لاعتمادها على ذاتها، وتقديرًا من إدارة الأكاديمية لقيمة العمل، وتم إعفاء الطالبة من مصاريف الأكاديمية تقديرًا لها.

وكانت جريدة "الدستور" أول من سلطت الضوء على قصة هبة، وتحدثنا معها عن قصة كفاحها التي سردتها لنا، قائلة: «بدأت فكرة بيع التين الشوكى بالصدفة، حين أجمع أخى الأصغر حسن ثمرات تين شوكي من إحدى الحدائق المجاورة لمنزلنا بالشروق، بعدها فكرت، ما الذى يمكن أن أفعله بكل هذه الفاكهة، فقررت أن أجرب بيعها رفقة شقيقى أمام البيت، وبالفعل بعتها كلها، ووجدت أنه يمكن تكرار التجربة بشراء كمية جديدة».

وروت «هبة» أنها طالبة بأكاديمية الطيران، وهى أكاديمية تتكلف الدراسة فيها سنويًا ١٢ ألف جنيه، وليس ملايين الجنيهات، كما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفة: «أسرتى بسيطة مثل أى أسرة مصرية تتحمل أعباء كثيرة من أجل تعليم أبنائها، ولم يكن لدىّ أنا وأخى حسن الذى يدرس فى الصف الثانى الإعدادى، ما يكفى لنعيش حياة مرفهة، ودائمًا ما كان يصعب على أمى توفير أشياء نحتاجها، مثل الموبايل أو الملابس، ومن هنا فكرت فى العمل».

وشرحت تفاصيل يومها منذ استيقاظها من النوم، قائلة: «أبدأ يومى فى الساعة التاسعة صباحًا، أشترى كمية معقولة من التين الشوكى من سوق فى منطقة عين شمس، وهى المنطقة التى تبيع الفواكه بسعر معقول وبطعم جيد»، متابعة: «أتحرك مرة أخرى من عين شمس إلى الشروق بعربة أحد أقاربى، ويبدأ أخى حسن فى مساعدتى بملء جردل مياه لترطيب التين، وإحضار منضدة المذاكرة الخاصة بنا، ثم ننصبها على الرصيف ونفرش عليها غطاءً بلاستيكيًّا ثم نضع قفص التين أمامنا، ونبدأ فى البيع من الساعة الثانية عشرة ظهرًا».

وأوضحت هبة أن يومها لا ينتهى بانتهاء الفترة المخصصة لبيع التين الشوكى، مضيفة: «أنتهى من البيع فى الساعة الرابعة عصرًا، ثم أتوجه مباشرة باستخدام دراجة، إلى العمل الثانى فى مركز علاج طبيعى، إذ أعمل مساعدة لطبيب المركز، وأنتهى فى الحادية عشرة مساءً، وهكذا كل يوم، ولا توجد إجازات»، وتابعت: «فى الدراسة أكتفى بالعمل فى المركز الطبى، فى ظل انتهاء موسم التين الشوكى».

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