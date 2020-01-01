هدية سعاد كفافى.. افتتاح دار العزل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

فى إطار تفعيل روح العمل بمفهوم المسئولية المجتمعية لجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا افتتحت الجامعة، أمس الأول، مقر دار العزل الجديدة التابعة لمستشفى سعاد كفافى، بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك بتوجيه ودعم خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

واستطاع فريق عمل مقر دار العزل إنجاز المشروع فى وقت قياسى، فقد تم الانتهاء من تجهيز مساحة ٥ أفدنة، بسعة ١٩٠ سريرًا، ويشتمل المبنى على ٥ أدوار، مزودة بأحدث الأجهزة اللازمة، وفقًا لأعلى المعايير الطبية، تحت إشراف المهندس محمود عونى، مدير إدارة المشروعات بالجامعة.

حضر الافتتاح الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وخالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، والإعلامى محمد فودة، مستشار رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، والدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر، والدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، وحسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير مؤسسة الدستور.

من جانبه، قال خالد الطوخى: «فكرة إنشاء دار العزل بدأت مع انتشار فيروس كورونا فى العالم ومصر، ولذلك كانت الجامعة حريصة على الوقوف فى صف الدولة المصرية فى مواجهة أزمة كورونا، من خلال تجهيز دار العزل، التى بدأ العمل بها أمس، لاستقبال أى حالات مصابة بكورونا»، لافتًا إلى وجود فريق من أمهر الأطباء وأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المرضى «الذين نتمنى ألا يصاب أحد بهذا الفيروس».

وقال الدكتور محمد العزازى إن افتتاح مشروع اجتماعى كبير يُعد استكمالًا لمسيرة الجامعة فى العمل الاجتماعى المتميز، فمن القوافل الطبية إلى خدمات مستشفى سعاد كفافى تواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم خدماتها لصالح المرضى والمجتمع على مستوى الجمهورية، مضيفًا: «نستطيع أن نطلق عليها دار الشفاء وليس دار عزل، وإن شاء الله تكون خير معين للخروج من أزمة فيروس كورونا».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الدولة المصرية خير ما فيها تكاتف جميع الجهات خلف قيادة واحدة مع وجود رؤية واضحة، و«الحمد لله الأعداد فى تناقص»، وقال: «اللى بنعمله بنستبق به، ونستعد للأسوأ».

وأضاف: «العالم يتحدث عن المضاعفات التى تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا، والأماكن المجهزة تساعد على حماية المصابين، من خلال مستشفى جامعى، وكلية طب بكوادر جيدة تقف ضد الأزمة، فلهم كل الشكر، فنحن فى منظومة إدارية تسعى فى خدمة الوطن سواء جهازًا حكوميًا، أو جهازًا خاصًا».

وقالت الدكتورة فوزية أبوالفتوح، عميد كلية الطب البشرى، إن الدكتورة سعاد كفافى قدمت الكثير من الخدمات الاجتماعية، ودائمًا ما يتواجد الدعم والمساندة فى القوافل الاجتماعية لخدمة المجتمع.

وعلق حسن راتب على أثر الدكتورة الراحلة سعاد كفافى قائلًا: «سنكتب ما قدموا وآثارهم، ومن حسن الطالع أن يأتى هذا المبنى فى ذكرى طيبة للدكتورة الفاضلة سعاد كفافى، التى قدمت العديد لمصر والمجتمع»، لافتًا إلى أن الله جعل مكانة خاصة للعلماء والعلم، وهذا مقام سعاد كفافى.

وتابع: «خالد الطوخى خير خلف لخير سلف.. إنشاء الدار يؤكد أن الدكتورة سعاد تركت أفضل الأعمال الثلاثة.. عمل صالح، وصدقة جارية، وابن صالح، وها هو المبنى صدقة جارية، وها هو الابن الصالح خالد الطوخى الذى يسير على دربها».

وعلى هامش افتتاح دار عزل مستشفى سعاد كفافى، كرّمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلًا من حسام عبدالغفار ورجل الأعمال حسن راتب، بإهداء درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لهما.

وأعلن الدكتور محمد صفوت، مدير مستشفى سعاد كفافى الجامعى، عن جاهزية مبنى دار العزل بأقصى طاقته واستعداده لاستيعاب المرضى، حيث تم تزويد المبنى بجميع المعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، ورفع كفاءته بالكامل فى كل التخصصات، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، إضافة لإنشاء المستشفى الميدانى بكامل عياداته ومرفق به غرف العمليات والعيادات المجهزة وفقًا لأعلى المعايير الطبية، وتم تزويد المستشفى ببوابات تعقيم إلكترونية، للحد من انتشار العدوى، وعمل نظام أمنى إلكترونى لتقليل التزاحم، وزرع مساحات خضراء للمساعدة فى الاستشفاء.

