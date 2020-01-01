المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين بالسيدة زينب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري المتهم "ا. م" نجار بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين بالسيدة زينب.صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.وكشف أمر إحالة المتهم بالقضية رقم 2073 لسنة 2020 جنايات السيدة زينب إلى محكمة الجنايات بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح به قانونا.وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم وبالتوجه للمكان الذي أيقن تواجده فيه أبصره يقوم بعملية اتجار في المواد المخدرة فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف الجوال لتسهيل عملية الاتجار والتواصل مع عملائه.