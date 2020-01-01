حزب الشعب الجمهوري يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

بعث المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، والدكتور صفي الدين خربوش الأمين العام للحزب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقدموا بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن جميع قيادات وأعضاء الحزب فى جميع المحافظات، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات الطيبة لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالتقدم والأمن والاستقرار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام.