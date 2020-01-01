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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب الشعب الجمهوري يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:10 م
المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري
محمد الشريف
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بعث المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، والدكتور صفي الدين خربوش الأمين العام للحزب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدموا بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن جميع قيادات وأعضاء الحزب فى جميع المحافظات، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات الطيبة لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالتقدم والأمن والاستقرار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام.

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