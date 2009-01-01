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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الغرفة التجارية»: مصانع الجلود بالروبيكي حلم مصري منذ 1954 وحققه السيسي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:09 م
مصانع الجلود بالروبيكي
مصانع الجلود بالروبيكي
أحلام عبدالرحمن
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قال محمد مهران رئيس شعبة الجلود وأصحاب المدابغ بالغرفة التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى صناعة الجلود أولوية خاصة وأسس مدينة صناعة خاصة بالجلود في الروبيكي.

وأضاف مهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مشروع الجلود كان حلم مصر منذ عام 1954، وتم البدء في عمل الإنشاءات منذ أواخر التسعينيات.

ولفت مهران، إلى أن العمل في مشروع جلود الروبيكي توقف عام 2009 قبل أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستئناف إنشاء المشروع ليتم افتتاحه في 2020.

ونوه مهران، إلى أن الجلد المصري يصدر لكل دول العالم والماركات الشهيرة ويلقى قبولا كبيرًا.

واقترح إعادة إنتاج الحذاء المدرسي من الجلد الطبيعي، بدلا من المستورد من الخارج والذي يسبب الأمراض للطلاب، لافتا إلى أن مصر تملك الإمكانيات لهذا الأمر.

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