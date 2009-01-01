«الغرفة التجارية»: مصانع الجلود بالروبيكي حلم مصري منذ 1954 وحققه السيسي

قال محمد مهران رئيس شعبة الجلود وأصحاب المدابغ بالغرفة التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى صناعة الجلود أولوية خاصة وأسس مدينة صناعة خاصة بالجلود في الروبيكي.وأضاف مهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مشروع الجلود كان حلم مصر منذ عام 1954، وتم البدء في عمل الإنشاءات منذ أواخر التسعينيات.ولفت مهران، إلى أن العمل في مشروع جلود الروبيكي توقف عام 2009 قبل أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستئناف إنشاء المشروع ليتم افتتاحه في 2020.ونوه مهران، إلى أن الجلد المصري يصدر لكل دول العالم والماركات الشهيرة ويلقى قبولا كبيرًا.واقترح إعادة إنتاج الحذاء المدرسي من الجلد الطبيعي، بدلا من المستورد من الخارج والذي يسبب الأمراض للطلاب، لافتا إلى أن مصر تملك الإمكانيات لهذا الأمر.