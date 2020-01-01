الجيش الليبى: اختلاف كبير فى المشهد الميدانى بعد تحذير القاهرة



وأكد «المحجوب»، خلال مداخلة مع قناة ٢١٨ الليبية، أن التدمير سيطال أى مجموعات مسلحة تقترب من محور «سرت- الجفرة»، مشيرًا إلى أن تركيا تحاول التخلص من المرتزقة بإحضارهم إلى ليبيا، لأن بقاءهم أصبح خطيرًا على الأمن التركى.



وأضاف: «أنقرة قد تسعى لمغامرة عسكرية محدودة، لكن الجيش الوطنى يرصد كل تحركات المرتزقة فى ليبيا، الذين تجاوزت أعدادهم فى طرابلس وحدها نحو ٥ آلاف مرتزق».



وفى السياق نفسه، نشر اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، مقطعًا مصورًا يوثق تدريب عناصر من فرقة «السلطان مراد» السورية الموالية لتركيا، فى معسكر اليرموك بطرابلس، فى إطار خطة حكومة الوفاق، المسيطرة على العاصمة الليبية بدعم تركى، لإدماج المرتزقة ضمن المؤسسات الأمنية.



وقال «المسمارى»، فى تدوينة مرفقة بالمقطع، إن المرتزقة الذين تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا، دون تدريب كاف، جاءوا ليحلوا فى نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يجرى نقلهم وإعدادهم وحشدهم على جبهتى سرت والجفرة.



وأشار إلى أن الخطة التركية تهدف لحشد ١٥ ألفًا من المرتزقة السوريين، الذين يعرفون بـ«الاقتحاميين» أو «الانغامسيين» فى ليبيا، وهم يمثلون قوات النخبة التابعة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابى.



ويُعد هذا المقطع هو الثانى من نوعه فى أقل من أسبوعين، ويظهر مرتزقة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهم يتلقون تدريبات فى معسكرات طرابلس، بعدما وثّق المقطع السابق تدريبهم داخل كلية الشرطة فى منطقة صلاح الدين، جنوب طرابلس، وهم يرتدون زى الشرطة الليبية، تمهيدًا لإلحاقهم بوزارة الداخلية التابعة للوفاق.



من جانبه، أكد اللواء فرج المهدوى، رئيس أركان القوات البحرية بالجيش الوطنى، أن البحرية الليبية باتت فى أعلى درجات جاهزيتها، ومستعدة لأى مواجهة محتملة، فى حال المساس بالخط الأحمر، مشيرًا إلى أن القطع البحرية موجودة فى جميع المناطق الساحلية الواقعة تحت سيطرة الجيش.



وأضاف «المهدوى»، فى تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن الجيش الليبى رصد وجود خمس فرقاطات تركية وسفينة إمداد قبالة السواحل الليبية، موضحًا أن أغلبها كان قبالة ساحل مدينة مصراتة، غرب البلاد التى باتت منطقة عمليات للغزو التركى.

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، إن الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، أثبت التزامه حتى الآن بمخرجات مبادرة إعلان القاهرة، مشيرًا إلى أن المشهد الليبى اختلف كثيرًا بعد تحذير مصر من تجاوز الخط الأحمر.