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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: على تركيا التخلي عن أوهامها العثمانية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:06 م
وزير خارجية اليونان
وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس،
محمد عمر
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طالب وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، تركيا بالتخلي عن أوهامها العثمانية الجديدة، وذلك ردًا على انتهاكاتها المستمرة في المنطقة خاصة في شرق المتوسط.

ودعا وزير الخارجية اليوناني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، في العاصمة أثينا، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا إذا استمرت انتهاكاتها، وذلك وفق قناة "العربية".

وشدد نيكوس دندياس على إدانة اليونان لسياسة تركيا التوسعية على حساب الجيران، محذرا من عواقب هذا الأمر على المنطقة والسلم الدولي.

وانتقد وزير خارجية اليونان موقف دول الاتحاد الأوروبي مما يجري في ليبيا، مشيرا إلى أن إخفاق الاتحاد الأوروبي في هذا الملف سيحول ليبيا إلى دولة فاشلة.

وأعلنت تركيا في وقت سابق اليوم تأجيل إجراء مسح سيزمي في منطقة تقع شرقي البحر المتوسط للتنقيب عن الغاز، وذلك بعد أيام من نشر البحرية اليونانية بوارج عسكرية في بحر إيجة، بعدما أعلنت حال التأهب بسبب الأنشطة التركية العدائية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بتأجيل أنشطة المسح التي كان من المقرر أن تقوم بها سفينة المسح السيزمي التركية "أوروتش رئيس" في المياه الواقعة بين مدينة أنطاليا الساحلية التركية وجزيرة ميس اليونانية.

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