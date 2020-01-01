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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. الجزء الأول من الحركة القضائية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:05 م
عمر مروان
عمر مروان
محمد عيسي
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حصلت " الدستور" على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، عقب نظر التظلمات، واعتمادها من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر.

يذكر أن مشروع الجزء الأول من الحركة يشمل التبادل بين رجال القضاء والنيابة فى درجتى محام عام أول ومحامى عام، حيث يضم أسماء المحامين العامين الأول المرشحون للعمل رؤساء بالاستئناف ونواب استئناف، والمحامون العموم المرشحون للعمل محامين عامين أول، وترقية رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى محامين عامين، والمحامين العامين المرشحون للعمل قضاة بالاستئناف.

كما تشمل ترقية عدد من المستشارين إلى درجة رئيس استئناف، وكذا مستشارين إلى درجة نائب استئناف، وأيضا ترقية رؤساء محكمة إلى درجة مستشار.

وأضافت المصادر، أن قطاع التفتيش القضائي راعى في إعداد الجزء الأول من الحركة عدة معايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سلفا، والتي من أهمها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية.

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