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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

صناعة النواب: افتتاحات السيسي لمشروعات الروبيكي نقلة كبيرة في الصناعة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:02 م
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة الروبيكي كان حلما، وتحقيقه سيحدث نقلة كبيرة في الصناعة المصرية، كما أنه يمثل إضافة كبيرة لتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج.

وأضاف فرج عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم افتتاح مصانع متقدمة جدا تحقق النقلة المنشودة للصناعة المصرية في الغزل والنسيج، مؤكدا أن هذه المصانع طفرة كبيرة في مجال الصناعات النسيجية.

وأردف عامر: "كل الافتتاحات تشعرك أنك تسير في الطريق السليم وتأسيس للدولة الصناعية الحقيقية، والدولة لديها تخطيط مدروس وليس عشوائي، بتوجهات واضحة".

وتابع: "الرئيس السيسي مهتم بالعمالة وحريص على أن تكون مدربة وعلى مستوى عالي جدا من المهنية".

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