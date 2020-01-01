تونس تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.وذكرت وزارة الصحة -في بيان أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء- أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1468 حالة مؤكدة.. وأن حالات الشفاء بلغت 1168 حالة شفاء.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 50 حالة.