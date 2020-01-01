«المرشدى»: 50% من المصنوعات النسيجية بالسوق مهربة من الخارج

قال النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة الروبيكي اليوم خطوة على الطريق الصحيح لإعادة إحياء قطاع الغزل والنسيج.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس يقول للحكومة ونيفين جامع وزيرة الصناعة، هموا واتجدعنوا وحلوا مشاكل قطاع الصناعي في مصر"، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج يمثل 25% من العمال العاملين في الصناعة في مصر.ولفت المرشدي إلى أن الرئيس تحدث عن معدل التصدير، يريده أن يصل لـ100 مليار دولار، وكي يحدث هذا يجب حل مشاكل الصناعات النسيجية.وأردف: "لا نريد دعما ماليا، ولكن نريد إجراءات لضبط السوق، 50% من البضائع في السوق مهربة من الخارج، لا تدفع ضرائب ولا قيمة مضافة وبالتالي هي منافس شرس للصناعة المصرية".وتابع: "نريد اجتماعا مع وزير الصناعة والدكتور مصطفى مدبولي وسنضع حلا للمشاكل التي تواجه الصناعة".