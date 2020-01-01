الصين تحذّر من مواجهة مع أمريكا: «قد نسقط في هاوية»

ندد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثلاثاء، بتسبب الولايات المتحدة "بمواجهة بشكل متهور" بعدما أمر الطرفان بإغلاق قنصليتي بلديهما، لكنه دعا إلى "تواصل عقلاني" بين القوتين.وحذّر وانغ في اتصال أجراه بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "قد تسقط في هاوية المواجهة" داعيا المجتمع الدولي إلى مقاومة "أي خطوة أحادية أو محاولة للهيمنة"، بحسب مضمون المكالمة الذي نشرته وزارة الخارجية.