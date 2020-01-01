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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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جولة داخل قلعة الغزل والنسيج الجديدة فى الروبيكى (صور)
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:00 م
قلعة الغزل والنسيج الجديدة فى الروبيكي
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