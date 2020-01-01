الصين والاتحاد الأوروبي يقرران تسريع مفاوضات الاستثمار

قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه الثلاثاء، إن الصين والاتحاد الأوروبى سيسرعان المفاوضات من أجل إبرام اتفاق للاستثمار بين الجانبين بحلول نهاية هذا العام.أضاف ليو، في بيان نشرته وزارة التجارة الصينية، أن الصين والاتحاد الأوروبي سيُواصلان أيضًا تعزيز تعديلات سياسة الاقتصاد الكلي وتنفيذ سياسات مالية ونقدية فعالة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي قدمًا.كان ليو يتحدث بعد اجتماع عبر الإنترنت مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.وقال البيان إنه فيما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة ما يزيد على 650 ألف شخص حول العالم، ستعمل الصين والاتحاد الأوروبي على الوقاية من الفيروس وتطوير لقاح وتبادل المختصين من خلال المزيد من التعاون الثنائي.أضاف البيان أن الصين والاتحاد الأوروبي سيواصلان توسيع تجارة المنتجات الزراعية.