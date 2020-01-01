عباس كامل ينقل رسالة شفهية من السيسى لرئيس مجلس السيادة السودانى

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسى حملها الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، خلال لقائهما اليوم الثلا ثاء بالخرطوم .

وأطلع الوزير عباس كامل، رئيس مجلس السيادة الانتقالى نتائج لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بشأن تطورات سد النهضة والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات وفق روح الحوار لحل المشكلة.

وأكد أن اللقاء أمن على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالى عن شكره وتقديره لرئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل لزيارته البلاد وحمله تحياته للقيادة المصرية.