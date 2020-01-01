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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الري الأسبق عن سد النهضة: الأداء الإثيوبي غير مُبشر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:52 م
الدكتور محمد نصر
الدكتور محمد نصر علام،
الشيماء زيدان
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قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد الحرص على التعامل مع أزمة سد النهضة بالتفاوض، خاصة أن العالم كله يساند مصر في حقها بمياه النيل.

وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن حق مصر في مياه النيل، أزلي ومطالبة إثيوبيا بتوفير مياه النيل لها، قضية عادلة.

وأشار وزير الري الأسبق إلى أن الدور الإثيوبي في أزمة سد النهضة غير واضح وغير مفهوم حتى الآن، حتى أن أداءها خلال الفترة الماضية وبعد الوعود بعدم الملء، لم يكن مبشرًا بالمرة.

وأكمل: "رسائل الرئيس السيسي في أزمة سد النهضة مطمئنة للمصريين بأننا سوف نأخذ حقنا بأي شكل، وسننجح في المفاوضات".

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