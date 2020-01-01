وفد الدقهلية يناقش آليات دعم مرشحي الحزب في «الشيوخ»

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية، برئاسة محمد حلمي سويلم، مؤتمرًا بمركز أجا؛ لبحث استعدادات اللجنة بالمحافظة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، ومساندتهم بكل قوة حيث تم عقد لقاءات بالأهالي لتوعيتهم وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية.وناقش المؤتمر آليات دعم المرشحين، وتعريف الناخبين بمرشحي "بيت الأمة"، وبرامجهم الانتخابية وعرض سيرتهم الذاتية، لكي يكونوا على بينة من كل مرشح دفع به حزب الوفد بالمحافظة.حضر المؤتمر رئيس اللجنة العامة بالدقهليّة وعضو المكتب التنفيذي للحزب، والدكتور فهمي عوض، رئيس لجنة أجا، والمرشحون الثلاثة بالمحافظة وهم أسامة غيث، محمد طلبة، وعبدالحميد الإمام.