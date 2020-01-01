تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1182 إصابة.وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، منوهة بتسجيل حالات شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1059 حالة".