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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى النجيلة بعد إنهاء العمل بها كعزل صحي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:44 م
جولة محافظ مطروح
جولة محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مستشفى النجيلة المركزي، وذلك بعد إنهاء العمل بها كمنطقة عزل صحي وعودتها لاستقبال المرضى، وذلك بحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، وسليمان فضل العميري نائب مطروح البرلماني وعددا من عمد ومشايخ وشباب النجيلة.

وأهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، درع المحافظة للأطباء وأطقم التمريض والفنيين وجميع العاملين بمستشفى النجيلة المركزي تسلمها عنهم الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح ومدير مستشفى النجيلة السابق.

وقدم محافظ مطروح، الشكر إلى جميع الأطباء وأطقم التمريض والفنيين والعاملين بمستشفى النجيلة المركزي على جهودهم كجنود جيش مصر الأبيض خلال الفترة الماضية عقب اختيار المستشفى كأول مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية، واستقبال المصريين العائدين من وهان الصينية، والمظهر الحضاري المشرف أمام العالم مع استقبال المستشفى للمصابين بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة وإرسال سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا الشكر لجهود المستشفى في تقديم الخدمات الطبية لرعاياهم المصابين.

ووجه محافظ مطروح، الشكر لجميع أهالي النجيلة على تعاونهم وإدراكهم لأهمية اختيار المستشفى الفترة الماضية لتقديم خدماتها الطبية لمصابي فيروس كورونا، موضحا أنه تم دعم وزارة الصحة للمستشفى بعدد من الأجهزة الطبية التي ستظل تعمل في خدمة أهالي مطروح.

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