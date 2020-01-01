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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توافق على هدنة في أفغانستان لـ3 أيام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:43 م
هدنة في أفغانستان
هدنة في أفغانستان
وكالات
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أمرت الحكومة الأفغانية جميع قواتها الأمنية بالتزام وقف إطلاق النار، بعدما أعلنت طالبان هدنة مدتها 3 أيام خلال عطلة عيد الأضحى اعتبارًا من الجمعة، بحسب ما أفاد متحدث باسم الرئيس أشرف غني، الثلاثاء.

وقال المتحدث صديق صديقي لفرانس برس: إن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية ترحّب بإعلان وقف إطلاق النار من قبل طالبان خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة، مضيفًا "تأمر الحكومة الأفغانية جميع قوات الأمن والدفاع التابعة لها بالتزام وقف إطلاق النار والرد في حال هاجمت طالبان قواتنا أو شعبنا".

وأعلنت حركة طالبان الثلاثاء وقفًا لإطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى، في ثاني هدنة تشهدها أفغانستان في شهرين ونيّف.

وجاء العرض بعيد إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني أن محادثات السلام مع طالبان قد تبدأ "خلال نحو أسبوع".

وأفاد الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان: "صدرت أوامر... لجميع المجاهدين (عناصر طالبان) بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات ضد العدو خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة".

لكنه أضاف، أن أي هجوم "يشنّه العدو" سيقابل بالقوة.

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