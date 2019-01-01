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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء أعمال كنترولات تصحيح الثانوية العامة غدًا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:38 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تنتهي كنترولات تقدير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020 من أعمالها غدًا الأربعاء الموافق 29 يوليو الجاري.

وكانت كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة قد انتهت من تقدير الكيمياء وعلوم البيئة والجيولوجيا بجانب مادة علم النفس، وأيضًا تحديد أسماء الأوائل بعدد 75 طالبًا في كل شعبة؛ وسيتم تحديد الـ10 طلاب الأوائل بالثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020 عقب إجازة عيد الأضحي التي تبدأ من يوم الخميس حتى الإثنين المقبل وفق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما انتهت الكنترولات من إضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين بواقع 10% لكل مادة وفقًا للزيادة التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشرط تغيير حالة الطالب من دور ثانٍ لناجح أو من راسب لدور ثانٍ.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستكون آخر امتحانات بالنظام القديم؛ حيث تكون الامتحانات العام الدراسي المقبل بنظام الأسئلة الجديدة التي تعتمد على قياس الفهم والمعرفة والابتكار open book.

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