رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الزراعة»: الدولة قررت تصنيع القطن وبيعه كمنتج بدلا من خسائر تصدير الخام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:35 م
تصنيع القطن
تصنيع القطن
الشيماء زيدان
طباعة
قال الدكتور عادل عبدالعظيم، مدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة، إن مصر تحتل الصدارة على مستوى العالم في جودة القطن، حيث إنها تنتج أفضل أقطان العالم.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن القطن المصري يتميز بجودته العالية، ولكن تصديره بصورته الخام جعلنا نخسر الكثير، لذلك ستقوم الدولة بتصعنيه وتصديره كمنتج.

وأكمل "مدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة": "أصبح هناك إدارة مستحدثة لتسويق القطن المصري على مستوى العالم".

وأشار إلى أن خطة الدولة الحالية هي زيادة القيمة المضافة للقطن المصري للوصول إلى المنتج النهائي، مما يؤدي إلى سير عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل.

موضوعات متعلقة

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

تردد قناة الأهلي الجديد hd على النايل سات

تفادوا الشمس.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

«التعليم»: أى معلم يتجاوز فى حق الدولة على «فيسبوك» يتعرض للمساءلة

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

مصادر تكشف «آلية» تحديد أوائل الثانوية العامة (خاص)

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports live

تردد قناة الأهلي الجديد hd على النايل سات

خبراء: تلوث الهواء أكبر خطر على متوسط العمر المتوقع

علامة في أصابع اليدين أوالقدمين قد تكون عارضا لمرض باركنسون

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

جابر عصفور يجري عملية جراحية.. ويطمئن محبيه: «أنا بخير»

عروض موسيقى عربية وفنون شعبية بـ«ثقافة الشرقية»

«المحروسة» يُصدر الترجمة العربية لرواية «ماتيلدا»

حكاية ملك النوبة مع الوالي الأموي عبيد الله الحمار