«الزراعة»: الدولة قررت تصنيع القطن وبيعه كمنتج بدلا من خسائر تصدير الخام

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، مدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة، إن مصر تحتل الصدارة على مستوى العالم في جودة القطن، حيث إنها تنتج أفضل أقطان العالم.وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن القطن المصري يتميز بجودته العالية، ولكن تصديره بصورته الخام جعلنا نخسر الكثير، لذلك ستقوم الدولة بتصعنيه وتصديره كمنتج.وأكمل "مدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة": "أصبح هناك إدارة مستحدثة لتسويق القطن المصري على مستوى العالم".وأشار إلى أن خطة الدولة الحالية هي زيادة القيمة المضافة للقطن المصري للوصول إلى المنتج النهائي، مما يؤدي إلى سير عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل.