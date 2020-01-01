عروض موسيقى عربية وفنون شعبية بـ«ثقافة الشرقية»

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها وأنشطتها الثقاففية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية.حيث قدم بيت ثقافة أبو حماد محاضرة أونلاين عن "كيفية التعامل مع كورونا وتأثيرها على الكبد" ألقاها د. محمد عبدالله نور الدين مدير عام مستشفى أبو حماد، تحدث عن أمراض الكبد عموما وأثر فيروس كورونا عليه، كما تألقت فرقة الشرقية للآلات الشعبية بعرض فني على مسرح قصر ثقافة الزقازيق حيث غنى المطرب رؤؤف الباشا موال مشيت أدور علي صاحب.بينما قدم قصر ثقافة الطفل بالحلمية فقرة "يلا نغني" للفنان سعيد من رواد القصر وأغنية يا ما نفسي أشوفه وألمس كفوفه.، بجانب ذلك بث بيت ثقافة شنبارة الميمونة معرض بورتريه للفنان سعيد عبدالعظيم الرخ.قدمت فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية بقيادة المايسترو قطب السيد بعض أغانيها ذات الطرب الأصيل على مسرح قصر ثقافة الزقازيق حيث غنت أنس أحمد دوارين، وأبدع محمد عبد الخالق فى عليك سلام الله، وغردت حسناء رضا أغنية عليك صلاة الله وسلامه، بينما أعدت مكتبة الفرايحة محاضرة عن "ثورة ٢٣ يوليو" قدمها يحيى ذكريا، تحدث فيها عن أسباب قيام الثورة وأحداثها وأهم نتائجها.كما نظمت مكتبة سنهوت محاضرة عن "الأوبئة وأمراض الكبد" للدكتور عبد المنعم محمد صلاح تحدث عن أمراض الكبد والأوبئة المحيطة بالمجتمع وجهود الدولة في مكافحتها.