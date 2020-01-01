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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: ملتزمون بالتنسيق مع الجزائر لحل الأزمة الليبية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:33 م
الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
وكالات
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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بالتنسيق مع الجزائر، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، وتمكين هذا البلد من استعادة أمنه واستقراره".

وفي تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية، عبدالمجيد تبون، شدد وزير الخارجية السعودي على أهمية ومحورية دور دول الجوار في الوصول إلى حل ينهي الصراع في ليبيا ويحمي هذا البلد الشقيق من الإرهاب والتدخلات الخارجية.

وأضاف: نحن ملتزمون بالتنسيق مع الجزائر وسوف نسعى بجهودنا المشتركة مع دول الجوار كافة للوصول إلى تسوية تحمي هذا البلد وتعيد له استقراره.

وأشار في هذا الخصوص إلى وجود "توافق وتطابق" في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والجزائر بخصوص التحديات التي تواجهها المنطقة.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء- حسب الوزير السعودي- إلى "المسائل ذات الاهتمام المشترك"، مبرزًا أنه تم الاتفاق على "أهمية الدفع بالعلاقات المشتركة إلى مزيد من التقدم والتنسيق".

وأضاف: أنه نقل "تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي إلى رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، وإلى الشعب الجزائري الشقيق".

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