صحيفة أرجنتينية: السلطات التركية حاولت قتل القس الأمريكي برونسون

اتهمت صحيفة «Infobae» الأرجنتينية، الحكومة التركية بمحاولة قتل أندرو برونسون، القس الأمريكي السجين في تركيا، والذي اعتقلته السلطات التركية في عمليات التطهير المزعومة التي حدثت بعد محاولة الانقلاب في تركيا 2016، وذلك أثناء وجوده في تركيا.وذكرت الصحيفة أن السلطات اتهمته بالانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن.فيما ألقت الأرجنتين القبض على تركيين، هما سركان كورتلوش وليدر جامجوز، المتهمين في قضية تشكيل منظمة إرهابية مسلحة في إزمير، فيما كشف كورتلوش إلى إحدى الصحف الأرجنتينية، أن السلطات التركية ستقتله حال عودته إلى بلاده.ولفتت الصحيفة إلى أن كورتلوش، يعد من أكبر زعماء منظمات الجريمة والعصابات بتركيا، وكشفت تصريحاته أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب منه قتل القس برنسون، مفصحًا عن رغبته في العيش بالأرجنتين.وعلّق كورتلوش، على مسألة القس برنسون، قائلًا: "رغب حزب العدالة والتنمية في قتل القس برنسون، فألقى عليه تهمة الانتماء لحركة جولن، وطلب من أحد أصدقائي أن ينفذ تلك المهمة ولكنه فشل، وبعد ذلك التقيت بهذا الصديق في جورجيا وكانت لدي وثائق كثيرة على ذلك، وعملنا معًا لفترة من الوقت، وبعدها قالوا لي لا بد من قتل القس برنسون، لكني لم أقبل هذا العرض، ولم يعرضوا أي أموال مقابل هذه المهمة ولكنهم كانوا معنا، أراد حزب العدالة والتنمية تحسين صورته العامة وكانت لديهم معركة مع تنظيم جولن، لهذا السبب أرادوا استئجار رجال مثلي وإرسالهم في حروبهم، ومن أراد ذلك هو حزب العدالة والتنمية، بالتحديد أسماء سياسية كبيرة في حزب العدالة والتنمية".يذكر أنه في أغسطس 2018، أفرجت محكمة تركية عن القس الأمريكي، الذي أثار أزمة في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، بعد عامين من الاعتقال، بعد أن أضاف اعتقاله بعدًا جديدًا للعلاقات المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة، وتحول إلى أحد العوامل الرئيسية لتصاعد هذا التوتر.وشدد رجل المافيا التركي على أنه يخشى تصفيته وقتله داخل السجن بالأرجنتين، قائلًا: "من الممكن أن يقتلوني، تركيا يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء، يمكنهم القتل داخل السجن، ذات يوم أظهر لي أحد الحراس رسالة على هاتفه كان مضمونها «ستقتل هنا»، وكان باقي المعتقلين معنا حينها لكنهم لم يفهموها لأنها كانت بالتركية".