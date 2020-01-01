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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سفير أوكرانيا للبرلمان: ألف سائح يصلون يوميًا لشرم والغردقة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:29 م
رحلات شرم
رحلات شرم
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، الثلاثاء، سفير أوكرانيا لدى مصر، إيفهين ميكيتيينكو، والوفد المرافق له.

وسلّم السفير الأوكراني إلى السجينى بصفته رئيسًا لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية- الأوكرانية، خطابًا بشأن أسماء الأعضاء الجديد بجمعية الصداقة عن الجانب الأوكرانى بعد الانتخابات التي أجريت لديهم.

وأكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- الأوكرانية، قوة العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وتشهد تحسنًا كبيرًا لم تشهده سابقًا، الأمر الذى ينعكس فى حجم الاتفاقيات بين البلدين وكذا الزيارات المتبادلة على كافة المستويات.

من جانبه، أعرب سفير أوكرانيا لدى مصر، إيفهين ميكيتيينكو، عن سعادته بالعلاقات الطيبة بين البلدين، وأن هناك مجالات واسعة للتعاون فيما بينهم، لافتًا إلى أن أول طائرة نزلت إلى مطار شرم الشيخ، وكذا الغردقة بعد استئناف رحلات الطيران فى أعقاب جائحة كورونا "كوفيد- 19"، كانت من أوكرانيا.

وأشار السفير الأوكرانى، إلى الزيارة التى كانت محل ترحاب شديد من جانب وزير السياحة والآثار المصرى، الدكتور خالد العناني، والتقى فيها العديد من الوزراء، موجّهًا الشكر للحكومة المصرية لرعايتها السياح الأوكران الذين يصلون إلى مصر.

كما وجه الشكر إلى الحكومة المصرية على معالجتها مجانا أى سائح أوكراني قد تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، قائلًا: "هذه خطوة نقدرها للحكومة المصرية على قدر عال جدًا".

ونوه السفير الأوكرانى لدى مصر، بأنه بموجب المعلومات الرسمية لدى وزارة السياحة فهناك 1000 سائح على الأقل يصلون يوميًا إلى شرم الشيخ والغردقة، من بلاد كثيرة وأغلبهم أوكرانيا: "السائحون يتمتّعون في مصر براحة شديدة، ويسَتمتعون بالبحر والجو الصافي ويرجعون أوطانهم.. وهنا أتحدث تحديدًا عن أوكرانيا وهم كلهم قوة وحماس ومستعدون للعمل".

وأكد السجيني، أن الله حبا مصر بمناخ معتدل دافئ نقي، قائلا: "في هذه المدن الساحلية الدافئة تجد أجواء تكتسب المناعة، ونتمنى أن يحفظ الله الشعبين المصرى والأوكراني بل والإنسانية جميعا من هذا الوباء".

وأضاف السجيني: "أنه بتعاون الشعوب الصديقة سيكون هناك تبادل منافع متبادلة سواء على مستوى تبادل السياحة والضيافة، وهذا واجب جيد أو على مستوى تبادل الأبحاث الطبية الخاصة بصناعة اللقاحات والأدوية، دول العالم يجب أن تكون على درجة كبيرة من الإنسانية في التعامل مع هذا الأمر.

في ختام اللقاء، أهدى السفير الأوكراني بمصر، النائب أحمد السجيني، نسخا من أشعار الكاتبة الأوكرانية ليسينا أكورانيكا، وكذا طبقا أوكرانيا بصناعة يدوية مزخرفة.

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