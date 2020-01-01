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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء: الانتهاء من إنشاء سوق الجملة بالعريش بـ167.9 مليون

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:29 م
سوق الجملة
سوق الجملة
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أكد وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، المهندس محمد رضوان العيادي، قرب افتتاح سوق الجملة بالعريش وتشغيله لخدمة التجار وأبناء المحافظة، الذي أقيم باعتمادات من الخطة الاستثمارية للمحافظة بلغت 167 مليونًا و960 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات والأسوار بنسبة 100%، إلى جانب الانتهاء من مرافق الخدمات الداخلية من طرق داخلية وشبكات.

وأوضح العيادي- في تصريح اليوم الثلاثاء- أنه تم الانتهاء من الأعمال الخارجية شاملة الطرق المؤدية إلى السوق وربطه بالطريق الدولي (القنطرة العريش)، كما تم توصيل خط المياه إلى الخزان وتوصيل الكهرباء داخل السوق بنسبة 100%، وتجري إقامة محطة الصرف الصحي داخل السوق إلى جانب التنسيق لتركيب شبكة الاتصالات الأرضية بالسوق.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، أنه جارٍ الانتهاء من باقي الأعمال وتجربة مرافق الخدمات تمهيدًا للانتهاء من المشروع بالكامل وتشغيله الفعلي، حيث أصدر المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة قرارًا بتشكيل الجهاز التنفيذي لإدارة السوق برئاسة محمد عيد مساعد رئيس مركز ومدينة بئر العبد الذي تم تكليفه بالعمل مديرًا تنفيذيًّا للسوق.

وأشار العيادي إلى أن السوق يقع في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولي على مساحة 14.3 فدان، ويضم 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ومجمع مطاعم وكافتيريات ومحلات خدمية متنوعة ومسجدًا ومبنى إداريًّا ومصنع ثلج وخزان مياه وثلاجات تبريد وتجميد، إلى جانب غرف للأمن والدفاع المدني (الإطفاء) ونقطتي شرطة وإسعاف ومكاتب تأمينات وتوثيق شهر عقاري وتموين وبنوك وميزان بسكول وساحات لانتظار السيارات وبوابات وأسوار وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق.

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