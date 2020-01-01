السودان يتمسك باتفاق ملزم لجميع الأطراف حول سد النهضة

عقدت اللجنة العليا بالسودان لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك.وأوضحت وكالة أنباء السودان الرسمية أن الاجتماع عقد بمقر مجلس الوزراء، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وزراء شئون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الرى والموارد المائية، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير عام هيئة الاستخبارات.واستعرض الاجتماع موقف السودان التفاوضي خلال كل المراحل السابقة انتهاءً بالجولة الحالية برعاية الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا سلامة الموقف بما يحفظ مصالح السودان، كما بحث الاجتماع خطوة الملء الأحادي من جانب إثيوبيا وأثرها على السودان ومسار التفاوض في المستقبل.وأمن الاجتماع على طلب السودان تأجيل التفاوض لمدة أسبوع ليبدأ الاثنين القادم في الثالث من أغسطس وذلك لتكملة التشاور الداخلي، كما أكد الاجتماع مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق مُرضٍ وملزم لكل الأطراف.