رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلوريدا تقترب من 500 ألف إصابة بكورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:27 م
كورونا في فلوريدا
كورونا في فلوريدا
وكالات
طباعة
أفادت إدارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية، إن الولاية سجلت اليوم الثلاثاء، زيادة يومية قياسية في وفيات فيروس كورونا بوفاة 191 من السكان بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وسجلت فلوريدا أيضًا 9230 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في الولاية إلى أكثر من 440 ألف إصابة، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد ولاية كاليفورنيا.

وارتفع عدد حالات الوفاة في فلوريدا إلى 6240 حالة وهو تاسع أكبر عدد من الوفيات في البلاد طبقًا لإحصاء رويترز.

موضوعات متعلقة

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

القصة الكاملة لنجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت

تفادوا الشمس.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

«التعليم»: أى معلم يتجاوز فى حق الدولة على «فيسبوك» يتعرض للمساءلة

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

مصادر تكشف «آلية» تحديد أوائل الثانوية العامة (خاص)

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports live

تردد قناة الأهلي الجديد hd على النايل سات

خبراء: تلوث الهواء أكبر خطر على متوسط العمر المتوقع

علامة في أصابع اليدين أوالقدمين قد تكون عارضا لمرض باركنسون

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

جابر عصفور يجري عملية جراحية.. ويطمئن محبيه: «أنا بخير»

عروض موسيقى عربية وفنون شعبية بـ«ثقافة الشرقية»

«المحروسة» يُصدر الترجمة العربية لرواية «ماتيلدا»

حكاية ملك النوبة مع الوالي الأموي عبيد الله الحمار