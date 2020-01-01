العراق يسجل 2747 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالبلاد، اليوم الثلاثاء، بلغ 2747 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أنه تم فحص ( 16922) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (946761).وأضافت أنها سجلت هذا اليوم (3918) حالة شفاء في البلاد، وأن عدد الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغ 2747 حالة، وعدد الوفيات بلغ 77 حالة.