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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: تعليق العمل بمذكرة تفاهم مع تركيا بشأن دخول الوافدين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:20 م
الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة الدخول للوافدين، مؤكدة في الوقت ذاته حرص العراق على الالتزام بالاتفاقيّات، ومُذكّرات التفاهم التي يُبرِمها مع دول العالم؛ في إطار تبادل المصالح، وتعزيز التعاون الثنائيّ.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- اليوم: أن العراق كان قد وقع مُذكّرة تفاهم قنصليّ مع تركيا في عام 2009 تقضي بأن يحصل المُسافِر على سمة الدُخُول الـ(فيزا) في المنافذ الحدودية من دون أن يُراجِع السفارة أو القنصليّة المعنيّة؛ وذلك لتوفير التسهيلات لتنقّل رعايا كلا البلدين، إلا أنّ الجانب التركيّ أوقف العمل بمضمون هذه المُذكّرة من جهته؛ لذا قرّرت الحُكُومة تعليق العمل بها من طرف العراق؛ وذلك تطبيقًا لمبدأ التعامُل بالمثل".

وأضافت: "أنه في هذا السياق أبلغت وزارة الخارجية سفارتنا في أنقرة بالقرار؛ ليُعلِموا الجهات التركيّة المعنيّة، كما أنَّنا أبلغنا سفارة تركيا في بغداد بهذا القرار".

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