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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: إعادة تشغيل الرحلات بالمطار لـ20 دولة من بينها مصر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:20 م
العامة للطيران المدني
العامة للطيران المدني الكويتية
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، ستبدأ بإعادة تشغيل رحلاتها التجارية بشكل مبدئي إلى 20 دولة حول العالم، من ضمنها مصر، اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وقال مدير إدارة النقل الجوي في (الطيران المدني) الكويتية عبدالله الراجحي- في تصريح صحفي- إن الدول التي سيتم إعادة تشغيل الرحلات إليها، هي مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان ولبنان وقطر والأردن والبوسنة والهرسك وسيريلانكا وباكستان وإثيوبيا وبريطانيا وتركيا وإيران والنيبال وسويسرا وألمانيا وأذربيجان والفلبين والهند.

وأضاف الراجحي أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي ستعلن في الفترة المقبلة عن جداول تشغيلها ومواعيد رحلاتها بشكل تفصيلي.

ودعا مدير إدارة النقل الجوي في (الطيران المدني) الكويتية، جميع المسافرين إلى اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الصحية؛ لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه والانتهاء من جميع الإجراءات بكل سهولة ويسر.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في 29 يونيو الماضي، عن مراحل الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية إلى مطار الكويت الدولي، بعد توقفها منتصف مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتضمنت المرحلة الأولى من الخطة إعادة الرحلات التجارية إلى مطار الكويت الدولي اعتبارًا من أول أغسطس المقبل وحتى 31 يناير 2021، بنسبة تشغيل لا تزيد على 30%، لنقل ما لا يزيد عن 10 آلاف راكب يوميًّا، بينما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من أول فبراير 2021، وحتى 31 يوليو 2021؛ وتتضمن ارتفاع نسبة التشغيل إلى ما لا يزيد على 60%، وبعدد ركاب لا يزيد على 20 ألف راكب يوميًّا، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في أول أغسطس 2021 وبنسبة تشغيل 100% وبعدد ركاب أكثر من 30 ألف راكب يوميًّا.

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