أحمد سعد: تصالحت مع «الموسيقيين» وطرح أغنيتي مع حسن شاكوش غداً

أحمد سعد وحسن شاكوش

وقال «سعد» إنه تواصل خلال الأيام الماضية مع نقابة المهن الموسيقية وتم الاتفاق على إعطاءه التصريح الخاص بالأغنية وطرحها بالسوق بداية من يوم الأربعاء 29 يوليو وهو ما يتزامن مع أجازات عيد الأضحى.



وأوضح أن الأغنية ستيم طرحها على طريقة الفيديو lyrics وعرض سيشن تصوير جمعه بشاكوش بعد أن وجد صعوبة في تصويرها خلال الفترات الماضية بسبب جائحة كورونا.



يذكر أن أحمد سعد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال تصدره تريند شهر رمضان من خلال أغنياته في مسسل «البرنس» من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وشاركهم البطولة كلًا من نجلاء بدر ونور وروجينا وإدوارد وتأليف واخراج محمد سامي.

وأوضح أن الأغنية ستيم طرحها على طريقة الفيديو lyrics وعرض سيشن تصوير جمعه بشاكوش بعد أن وجد صعوبة في تصويرها خلال الفترات الماضية بسبب جائحة كورونا.يذكر أن أحمد سعد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال تصدره تريند شهر رمضان من خلال أغنياته في مسسل «البرنس» من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وشاركهم البطولة كلًا من نجلاء بدر ونور وروجينا وإدوارد وتأليف واخراج محمد سامي.

قرر النجم أحمد سعد طرح أغنية «100 حساب» غدًا، حيث تجمعه بالمطرب حسن شاكوش بعد فترة من تأجيل الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية التي هددت صناعها منذ شهر ونصف باللجوء إلى القضاء حال إذاعتها.