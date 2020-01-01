حماة الوطن: حديث الرئيس عن سد النهضة والصناعة والتنمية طمأنة المصريين

أشاد اللواء فتح الله عبد الحميد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمع الصناعي الجديد بمدينة الروبيكي، والذي يضم في مرحلته الأولى 6 مصانع، هي مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة إحياء صناعة الغزل والنسيج والنهوض بالقطن المصري وإعادته رقم واحد في الأسواق العالمية.وقال عبد الحميد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح تضمنت عده رسائل كانت في غاية الأهمية تعلقت بملف سد النهضة والتي طمأن من خلالها المصريين وقضية المياه والصناعة والتنمية والتي شددت من خلال تلك الرسائل على ضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق معدلات إنتاج عالية خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بسرعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية على أرض الواقع، بما يصب في النهاية لدعم الصناعة وتطوير المنتج المحلي، وإعادة هذه الصناعة إلى الصدارة من جديد، بما يعود بالنفع على المواطن المصري في المقام الأول والدولة المصرية.وأضاف نائب رئيس الحزب، أن مصر تمر حاليا بمرحلة لم يسبق في تاريخها أن مرت بمثلها بأستثناء حرب 73، وعلى الرغم من ذلك وما تشهده البلاد من معوقات داخلية وخارجية وتحديات تشدها البلاد، فالرئيس حريص كل الحرص على عدم توقف عجلة التنمية والمشروعات، فمصر تسير بخطى ناجحة في التنمية وأصدق دليل على ذلك قياس المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ووضعه في مقدمة الدول النامية والتي ظهرت بعدم تأثرها بجائحة كورونا مثل بعض الدول، فضلا أن تلك المشروعات ستجعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط.وحول حديث الرئيس السيسي عن سد النهضة الإثيوبي، أكد القيادي بحماة الوطن أن مصر تحافظ دائمًا على حقوق الشعوب في الحياة ولا تتعدى على حقوق الدول الأخرى وهذا ما أكده الرئيس مرارًا وتكرارًا فالرئيس إذا تحدث عن قضية أو ملف ما فإنه يملك الحلول والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية تجاه القضية الفترة القادمة، حتى تعبر مصر هذه القضية بسلام.