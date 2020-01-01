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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأقراص المهدئة تنهي حياة شاب ببورسعيد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:21 م
الأقراص المهدئة
الأقراص المهدئة
بورسعيد:شيماء رشاد
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لقى شاب بمحافظة بورسعيد مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية،عقب تناوله جرعة زائدة من الأقراص المهدئة بمنطقة تعاونيات الجيزة في نطاق دائرة حي الزهور.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد "م.ا.غ"، "24 عاما"، عن طريق الأهالي في حالة صحية سيئة، وإدعاء تناوله عددًا من الأقراص الطبية المهدئة، وقد فارق الحياة أثناء التعامل معه وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

ووجه اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي لعمل التحريات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة ولحين التصريح بالدفن.

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