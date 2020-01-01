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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تفرض مجددًا ارتداء الكمامات فى المتاجر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:21 م
اليونان تفرض ارتداء
اليونان تفرض ارتداء الكمامات
وكالات
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أعلنت اليونان، اليوم الثلاثاء، تشديد الإجراءات في مواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر إلزامية ارتداء الكمامات مرة أخرى في المتاجر والمؤسسات العامة.

وقال نيكوس هاردالياس، نائب وزير الحماية المدنية للصحفيين: "هناك زيادة في حالات (الإصابة) في الأيام الأخيرة، لكن الصورة الوبائية لبلدنا في حالة أفضل بشكل عام من العديد من البلدان الأخرى".

وتابع: "اعتبارًا من الأربعاء سيكون وضع الكمامات إلزاميًا لجميع الموظفين والزبائن في أماكن الخدمات العامة والمصارف ومحلات السوبرماركت ومحلات المواد الغذائية والنقل العام وسيارات الأجرة والمصاعد والمستشفيات وخلال ممارسة الأنشطة الطبية وفي متاجر التجزئة وصالونات التجميل وتصفيف الشعر".

وكان وضع الكمامات إلزاميًا في العديد من هذه الأماكن، بما في ذلك وسائل النقل العام، لكن تطبيقه تراجع في الأسابيع الأخيرة.

وكان وضع الكمامات في محلات السوبرماركت، أمرًا تقديريًا خلال مايو، قبل فرضه في 20 يوليو.

ويعاقب مخالفو هذه التدابير بغرامة 150 يورو (174 دولارًا).

وسجّلت اليونان حتى الآن 202 وفاة جراء كوفيد-19 ونحو 4200 إصابة.

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