إزالة لافتات الدعاية الانتخابية من شوارع رأس غارب

أصدر اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تعليمات بحظر لافتات الدعاية لمرشحي مجلس الشيوخ بميادين وشوارع المدينة، حفاظًا على الشكل الحضارى والجمالي.واجتمع رئيس مدينة رأس غارب، مع أصحاب الفراشة بالمدينة للتنبيه عليهم بحظر ومنع عمل دعايات انتخابية على الميادين العامة بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيجري تطبيق القانون على كل من يخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن.ولفت رئيس المدينة إلى الاستجابة الفورية من أصحاب الفراشة للتعليمات، حيث جرى إزالة جميع الدعاية الانتخابية من ميدان المجمع التجاري وميدان السنترال، موضحًا أن ذلك يأتي من منطلق الحرص والحفاظ على مقدرات الدولة والاهتمام بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة، والحفاظ على الممتلكات العامة.