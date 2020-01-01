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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عمدة قرية «طبيب الغلابة»: كان يترك إيجار أرضه لأولاد شقيقه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:19 م
جنازة طبيب الغلابة
جنازة طبيب الغلابة
البحيرة معوض هويدى
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أكد العمدة سعيد مشالي، عمدة قرية ظهر التمساح مسقط رأس "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالى، أنه فخور بما قدمه ابن عمه للفقراء والمساكين، وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أنه كان على تواصل دائم معه وكان يرسل له المرضى من قرية ظهر التمساح والقرى المجاورة، وكان يقوم بالكشف عليهم بدون أي أجر.

وأضاف العمدة: "عندما كنت أراه فى التليفزيون أشعر بالفخر بما يقدمه لخدمة الفقراء وجميع المرضى، وعلى جميع الأطباء أن يحذو حذوه فى أعمال الخير، مشيرًا إلى أن زياراته للقرية كانت قليلة خلال الفترة الأخيرة، وأنه كان يحصل على أرباح أرضه ويقدمها لأبناء شقيقه الذى توفى ليساعدهم بها".

وشيع أهالي القرية جثمان "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالى في جو مليء بالحزن والدموع، وأكدوا لـ"الدستور" أن الدكتور مشالي لم يقدم لهم الدعم الطبي فقط، بل الكثير من المساعدات المادية والعينية، إضافة لاستمراره في عمل الخير حتى وفاته.

وتلقت أسرة الطبيب العزاء أمام المقبرة وسط إجراءات احترازية والتنبيه بعدم أداء العزاء بالسلام بالأيدي، إضافة لظهور الأهالي بالكمامات.

يذكر أن طبيب الغلابة من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، لأب كان يعمل مدرسا، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك، وتخرج من كلية الطب جامعة القصر العيني، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات.

و فتح عيادته عام 1975 فى مدينة طنطا، وظل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته بـ 5 جنيهات، ثم زادت إلى 10 جنيهات حتى وفاته.

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