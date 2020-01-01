«الزراعة»: بروتوكول مع «عين شمس وبنها» لتطوير البحوث العلمية

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها مذكرة تفاهم لدعم التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة لمدة 5 سنوات يتضمن تدريب الطلاب وتطوير البحوث العلمية والتطبيقية التي تخدم المجتمع والبيئة، وذلك بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان.وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس - في بيان - إن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون بين جامعتي عين شمس وبنها ومركز البحوث الزراعية في إطار العمل الجماعي للمراكز البحثية لخدمة المجتمع وتعميقًا للتعاون البناء الذي يخدم الدولة المصرية وتفعيل التعاون بين هذه المراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصناعية ذات الصلة.وأوضح: "لتحسين أدائها الكلي وتقديم كافة أشكال الإرشاد والتوجيه والدعم الفني لهذه المؤسسات، بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة منتاجاتها، أن جامعتي عين شمس وبنها ومركز البحوث الزراعية يضموا من الخبرات العلمية والتجهيزات المعملية المتقدمة ما يثري المجال البحثي والعلمي، وهو ما يساعد الأطراف الثلاثة من التعاون البحثي المشترك لإعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع".وتابع: "إن مذكرة التفاهم تأتي في حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية حيث أطلقت الدولة خطة طموحة وهى مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الحديثة، لإنشاء ريف مصري عصري تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة، والتوجه نحو الزراعات العضوية صديقة البيئة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق العالمية".وأردف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية: "أحد بنود مذكرة التفاهم الرئيسية التعاون بين جامعتي عين شمس وبنها مع مركز البحوث الزراعية هي تدريب طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والعمل على مشاركة طلاب الفرق النهائية فى أنشطة وزارة الزراعة وبخاصة الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية والمعدية والحملات القومية الإرشادية والقوافل البيطرية".وأضاف: "هناك توجيهات من وزير الزراعة بالتنسيق مع الجامعات المصرية وخاصة كليات الزراعة والطب البيطري والاستفادة من الخبرات المشتركة في النهوض بالزراعة المصرية وأن الدولة قامت بوضع خطة طموحة لتنمية الثروة الحيوانية تشمل وضع خريطة عمل للنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر،والتحسين الوراثي ورفع كفاءة التلقيح الصناعي، ووضع خطة قومية للتحصينات، الاستمرار في دعم مشروع البتلو، التوسع في إنتاج الأمصال".ولفت الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها: "مذكرة التفاهم تؤكد أهمية دور المراكز البحثية في تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وخاصة في مجال مشروعات النهوض بالثروة السمكية، ودعم الاقتصاد القومي يتطلب الاستفادة من الاتجاهات العالمية في جميع المجالات منها تنمية المصادر الطبيعية للثروة السمكية والأحياء المائية، ويلعب إنتاج الأحياء المائية دورا محوريا في الاقتصاد وتبلغ مساهمة القطاع السمكي في الدخل القومي الزراعي 10%".واستكمل: "المشروعات القومية للتوسع في الإنتاج السمكي هي شرق قناة السويس ومنطقة بركة غليون وشرق بورسعيد وسيناء ومشاريع أخرى مستقبلية، وتبلغ مساحة المزارع السمكية بالمشروعات القومية الجديدة بشرق قناة السويس حوالي 5،500 فدان وبالنسبة لبركة غليون يقام المشروع في مرحلته الأولى على مساحة حوالي 3000 فدان بكفر الشيخ".واختتم: "بينما تقام المرحلة الثانية والثالثة للمشروع على مساحة 3 آلاف فدان و21 ألف فدان على الترتيب ويضم عمالة تقدر بـ 5 آلاف ما بين مهندسين وفنيين وعمال ويبلغ حجم الاستثمارات في مجال الاستزراع السمكي والمصايد الطبيعية حوالي 25 مليار جنيه ويقدر عدد العاملين بقطاع صيد الأسماك حوالى 165 - 200 ألف عامل يمثلون العاملين بجميع القطاعات ذات العلاقة".