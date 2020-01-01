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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ دمياط يتفقد مقار التصالح ويتابع طلاء العقارات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:17 م
نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
حسام فهمي
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فاجأ الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، خلال جولة ميدانية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وكذلك سداد نسبة 25% من قيمة المخالفة، وفقًا للمساحة المحددة لتحقيق الانضباط لمنظومة البناء، لافتًا إلى أنه يتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جدّية التصالح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.

وأكد نائب محافظ دمياط ضرورة توفير الأماكن المناسبة لاستقبال المواطنين الراغبين في دفع رسوم التصالح، سواء بالتنظيم الجيد أو وسائل التهوية لتهيئة المناخ المناسب لإنهاء الإجراءات، وكذلك إقامة مظلات مؤهلة كساحات انتظار لهم، موجهًا بضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، بجانب تزويد المقر والخزينة بموظفين إضافيين لإنجاز مهامهم، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المترددين على مقرات الوحدات المحلية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بالإسراع لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية الموجودة بكل مركز ومدينة بالمحافظة، لتجنب الإزالات وهدم المباني، موجهًا أثناء الزيارة بزيادة عدد العاملين القائمين على منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك تيسيرًا على المواطنين والوقوف على مدى تسهيل الخدمات المقدمة ولزيادة سرعة الإنجاز من انتهاء الأعمال في الموعد المقرر.

وتفقد نائب محافظ دمياط، لجنة مدرسة فارسكور الثانوية الميكانيكية لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية ورافقه أثناء الجولة اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، وبكر عيد، مدير إدارة فارسكور التعليمية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواعيد، والحفاظ على سير اللجان بهدوء ودقة والالتزام بنموذج الإبلاغ اليومي عن الحالات المرضية إن وجد، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميًا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتأكد من تنفيذ التباعد والحفاظ على المسافات الآمنة حفاظًا علي سلامة الجميع.

وتابع نائب المحافظ، أعمال دهان واجهات العمارات بالمدينة باللون «البيج» مشيرًا إلى أن المبانى الجديدة لن يتم توصيل أى مرافق بها إلا بعد الانتهاء من تشطيب الواجهات أما المبانى القديمة، يتم إخطار أصحابها بضرورة الالتزام والانتهاء من أعمال الدهان للمنازل الموجودة بالطرق الرئيسية والفرعية.

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