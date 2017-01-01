ضبط حالة غش و7 هواتف.. 741 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات

أدى 741 ألف و567 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية - نظامي خمس سنوات وثلاث سنوات- صباح اليوم، الامتحان في 114 مادة فترة أولى، و16 مادة فترة ثانية، في ثالث أيام الامتحانات التحريرية الدور الأول للعام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة.وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة، إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.وتفقد الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والأستاذ هاشم علي جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة القاهرة (لجنة الشهيد محمد مبروك التجارية بنات، ولجنة مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية) في ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.وخلال الجولة بلجنة مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية رقم 12 إدارة شرق مدينة نصر، تم ضبط الطالب "ع.ز" أثناء امتحان مادة الرياضيات العامة شعبة صناعة زخرفية وإعلام بحوزته ورقة بها إجابة تخص المادة الامتحانية يقوم بالغش منها، كما عثر معه على هاتف محمول، كما تم ضبط عدد 4 هواتف أجهزة محمول بنفس اللجنة الفرعية مع أربع طلاب، وتم استدعاء العضو القانوني باللجنة وتكليفه بعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المذكورة، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وتم التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشؤون القانونية.وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني حالتي حيازة محمول بمحافظتي البحيرة بإدارة كوم حمادة، ومحافظة أسيوط بإدارة أسيوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، كما تم ضبط الطالب (ع.م) تخصص تشغيل مكني (نظام خمس سنوات) بلجنة الإسكندرية المتقدمة الفنية بمحرم بك (إدارة وسط الإسكندرية)، وبحوزته أجهزة محمول وتم التحقيق معه وإحالته للشئون القانونية.كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 3 حالات وتم نقل بعضهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة، كما تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل طالبة من مدرسة بورسعيد لإجراء عملية الزائدة الدودية.