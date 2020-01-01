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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: أي معلم يتجاوز في حق الدولة على «فيسبوك» يتعرض للمساءلة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:14 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمرا إداريا جديدا على جميع المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، وحصلت "الدستور" على نسخة منه.

حيث قالت الوزارة في الأمر الإداري الجديد: "يحظر نهائيا على جميع العاملين بالتربية والتعليم الإدلاء بأي تصريحات أو الظهور الإعلامي في أي أحاديث إعلامية إلا بعد الرجوع لوزارة التربية والتعليم والحصول على موافقة.

وأشار الخطاب إلى أنه سيتم تطبيق القانون علي أي فرد أو موظف بالتعليم يتجاوز في حق الدولة أو رموزها أو القيادات التعليمية على صفحات التواصل الاجتماعي، وأي مخالف لذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وقالت الوزارة إن ذلك يعمم على المديريات والإدارات والمدارس على مستوى جمهورية مصر العربية.

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