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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير آثار الإسكندرية يتابع استعدادات قلعة قايتباى لعيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:14 م
استعدادات قلعة قايتباي
استعدادات قلعة قايتباي لعيد الأضحى
هبه عويضه
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أجرى محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بقلعة قايتباي؛ للوقوف على الاستعدادات والإجراءات التي تتم لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشار «متولي» إلى أن الجولة تضمنت تفقد فرق التعقيم والتطهير، وتنسيق وتجميل الحدائق، وإزالة بعض الكتابات من الجدران، وترميم وصيانة الوحدات النحاسية بالأبواب الخشبية، والاطمئنان على أرصدة الكمامات والقفازات، الكحول، والكلور وأدوات التعقيم، والجيل المطهر وقياس درجات الحرارة لجميع العاملين بالقلعة قبل الفتح للجمهور يوميًا.

وأضاف أنه يتم قياس درجات الحرارة لجميع الزائرين والتأكيد على الالتزام التام بكل الضوابط الاحترازية والوقائية، التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، ومنها التباعد الاجتماعي للزائرين أمام منافذ بيع التذاكر والالتزام بأماكن «الفوت برنت».

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