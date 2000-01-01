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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على القرى الأكثر احتياجًا بدمياط

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:07 م
توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية
حسام فهمي
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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم استلام عدد ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية و٥ أطنان دواجن مقدمة من صندوق "تحيا مصر" لصالح القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ أنه تم التوزيع من خلال الرائدات الريفيات والمجتمع المدني بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، على عدد من القرى بمراكز دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا ومدينة عزبة البرج، حيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجا والصيادين وعمال النظافة وكذا الأولى بالرعاية من متحدى الإعاقة.

وتقدمت محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى المسؤولين بصندوق تحيا مصر على ما يقدمونه لدعم القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، لافتة إلى أن تلك المبادرة تعد واحدة من المبادرات التى يقوم بها الصندوق لرعاية تلك الفئات، وذلك بخلاف الدعم المقدم من الصندوق إلى مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط والجمعيات الأهلية.

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