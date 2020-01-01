رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: كورونا عاد مرة أخرى إلى أوروبا «كونوا حذرين»

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:06 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
أبوزيد على
طباعة
حذّر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، المملكة المتحدة من استقبال موجة ثانية من فيروس كورونا، قائلًا: "يجب أن تكون بلادنا متيقظة بشأن التهديد بموجة ثانية من كوفيد-19".

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن جونسون، قال أثناء زيارته إلى نوتينجهام اليوم: "إن أهم شيء هو أن يلتزم الناس في جميع المجتمعات بالنصيحة قبل أن يتم تخفيف القيود في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية هو أن يتبع الجميع القواعد وعليهم الأخذ بالنصيحة من المتخصصين، وليس أن ينشروها دون وعي، وعليهم تنفيذها بشكل صحيح وسنكون قادرين على تخفيف القيود في جميع أنحاء البلاد".

وأعرب جونسون عن قلقه من استقبال بلاده تهديدا آخر من فيروس كورونا، مشددًا على أهمية أن نكون يقظين، وأكثر استعدادًا للموجة الثانية.

وتابع، أنه يتعاطف مع آراء القادة المحليين، ورغبة المواطنين الذين يريدون رفع القيود عن مناطقهم، مؤكدًا أن الأولوية، والجميع يتفق معه في هذا الرأي، يجب أن تكون الأولوية هي صحة الناس والسيطرة على المرض قبل التفكير في تخفيف القيود، خاصة بعد معاودة الفيروس الظهور مرة أخرى بين بعض دول أوروبا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه تيدروس أدهانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية من أن الوباء، يواصل تسارعه بمضاعفة الحالات خلال الأسابيع الستة الماضية.

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب و80% للهندسة

وفاة الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

مصادر تكشف «آلية» تحديد أوائل الثانوية العامة (خاص)

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علامة في أصابع اليدين أوالقدمين قد تكون عارضا لمرض باركنسون

ترشيح دكتوراه لباحث بجامعة المستقبل كأفضل رسالة بالهندسة الإنشائية

تناول منتجات الألبان المخمرة يشير لتطور هشاشة العظام

مسبار يكشف احتمال وجود الميثان في الغلاف الجوي للمريخ

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

«المحروسة» يُصدر الترجمة العربية لرواية «ماتيلدا»

حكاية ملك النوبة مع الوالي الأموي عبيد الله الحمار

«التجريبى 2020» يطلق مسابقته الثالثة للعروض المسرحية الحية

حفلتان للسيرك القومي بالعجوزة وعرض «أليس» بالإسكندرية في العيد