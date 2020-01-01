جونسون: كورونا عاد مرة أخرى إلى أوروبا «كونوا حذرين»

حذّر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، المملكة المتحدة من استقبال موجة ثانية من فيروس كورونا، قائلًا: "يجب أن تكون بلادنا متيقظة بشأن التهديد بموجة ثانية من كوفيد-19".وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن جونسون، قال أثناء زيارته إلى نوتينجهام اليوم: "إن أهم شيء هو أن يلتزم الناس في جميع المجتمعات بالنصيحة قبل أن يتم تخفيف القيود في جميع أنحاء البلاد".وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية هو أن يتبع الجميع القواعد وعليهم الأخذ بالنصيحة من المتخصصين، وليس أن ينشروها دون وعي، وعليهم تنفيذها بشكل صحيح وسنكون قادرين على تخفيف القيود في جميع أنحاء البلاد".وأعرب جونسون عن قلقه من استقبال بلاده تهديدا آخر من فيروس كورونا، مشددًا على أهمية أن نكون يقظين، وأكثر استعدادًا للموجة الثانية.وتابع، أنه يتعاطف مع آراء القادة المحليين، ورغبة المواطنين الذين يريدون رفع القيود عن مناطقهم، مؤكدًا أن الأولوية، والجميع يتفق معه في هذا الرأي، يجب أن تكون الأولوية هي صحة الناس والسيطرة على المرض قبل التفكير في تخفيف القيود، خاصة بعد معاودة الفيروس الظهور مرة أخرى بين بعض دول أوروبا.ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه تيدروس أدهانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية من أن الوباء، يواصل تسارعه بمضاعفة الحالات خلال الأسابيع الستة الماضية.