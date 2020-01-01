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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«الإنتاج الحيواني»: لحم الخراف بـ58 جنيها والبقري بـ56 (فيديو)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:02 م
هانى محمد
هانى محمد
ياسمين عباس
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قال هانى محمد، مدير مشتل بساتين قها ومحطة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، إن جميع المواشي بالمحطة تكون محصنة بناءا على تعليمات وزير الزراعة ورئيس قطاع الإنتاج، موضحا أن أسعار الأضاحي هذا العام مخفضة عن غيرها من الأعوام.

وأضاف هانى محمد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه يتم البدء قبل العيد بشهر أو شهرين وتجهيز جميع القطيع من الجاموس وغيرها، مشيرا إلى أن الطبيب البيطرى يكون متواجدا فى المحطة من أجل مراقبة القطيع ولفت إلى أن سعر لحم الجاموس بلغ 48 جنيها للكيلو، والبقرى 56 جنيها، والخراف 58 جنيها، وأنها متواجدة فى جميع المزارع، موضحا أن من يريد الحجز يتم ذلك من خلال إدارة الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة.

وأكد مدير مشتل بساتين قها ومحطة الإنتاج الحيواني، أن الطبيب البيطرى يقوم بالتواجد باستمرار فى مزارع اللحوم من أجل التحصينات السيادية، بالإضافة إلى أنه فى حالة وجود أى ضرر فى اللحوم وإصابتها بأى نوع من الأمراض يتم حجبها وعدم بيعها.

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